Gleicher Service, neuer Name

Die Kreditfabrik der Glarner Kantonalbank (GLKB) tritt ab sofort unter dem neuen Namen «Bitubi» auf. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor, die am Dienstag verschickt wurde. Erklärt wird darin, der neue Name sei die spielerische Umsetzung des englischen Kürzels «B2B» (Business-to-Business) und reflektiere das stetig wachsende Dienstleistungsangebot in diesem Geschäftsfeld. «Mit der Umbenennung unterstreicht die GLKB zudem ihre Ambitionen im Geschäft für Business-Kunden.»