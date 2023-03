Ehre, wem Ehre gebührt

Es machte den Anschein, als ob die Glarner Sportfamilie die Sport-Gala nach einem kompletten Ausfall 2021 und einer abgespeckten Version im vergangenen Jahr in der alten, bekannten Art herbeigesehnt hätte. Die Stimmung der etwas über 200 Gäste in der Lintharena in Näfels war am Freitagabend hervorragend. Das lag in erster ­Linie an den Leistungen, welche die Glarner Sportlerinnen und Sportler im Jahr 2022 erbracht hatten und dafür zu Recht in diesem Rahmen gefeiert werden durften.