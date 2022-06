Glarner Gemeinden klettern beim Gemeindeduell an die Spitze

Eine Millionvierhundertzweiundsechzigtausendzweihundertsechsundsechzig Minuten sind die Einwohnerinnen und Einwohner von Glarus Nord im vergangenen Monat geradelt, gerannt, getanzt, geturnt oder gelaufen. Oder in Zahlen: 1’462’266 Minuten. Gereicht hat das im Gemeindeduell von Coop für Rang eins. In einer Zahl: 1. Glarus Nord ist damit offiziell die «bewegteste Gemeinde der Schweiz». Keine andere Gemeinde in der Schweiz hat mehr Bewegungsminuten gesammelt.