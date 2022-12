Glarner bauen weltweit Skateparks

Wenn Silvan Zweifel, Ciprian Andreca, Dominik Müller, Marius Zweifel, Gianluca Stricker, Andri Brugger oder Karima Temizmermer in ein Flugzeug steigen, dann um irgendwo auf der Welt beim Bau eines Skateparks zu helfen. So funktionierts: Die NGO «Wonders Around The World» bekommt Anfragen aus aller Welt von Menschen, die einen Skatepark bauen oder haben wollen. Danach wird Geld gesammelt. Ist genug Geld zusammengekommen, organisiert und plant die Organisation das Projekt.