Animalisches Treffen von Affenmenschen und anderen Riesen

Riesige menschenähnliche Fussabdrücke, unbekannte Haarbüschel, Teile von Kadavern, seltsame Rufe sowie angebliche Sichtungen, verschwommene Fotos und verwackelte Filmszenen von grossen, haarigen Gestalten – das alles nährt bei vielen bis heute den Glauben an die Existenz von Affenmenschen. Allein in den letzten 20 Jahren wurden für den US-Bundesstaat Kalifornien und die kanadische Provinz British Columbia zusammen über 100 Affenmenschen-Hinweise gemeldet, wie es in einer Meldung des Bündner Naturmuseums heisst. In Nordamerika seien es seit 1995 fast 6000 Hinweise. Dazu kämen Berichte über den Yeti und ähnliche Wesen aus Nepal, China, Südostasien, Australien und weiteren Weltregionen sowie Mythen indigener Ethnien und Erzählungen von Reisenden der Antike und des Mittelalters über «Wundervölker» am Rande der Welt. Gibt es solche menschenähnlichen Wesen tatsächlich?