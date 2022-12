Die Imboda-Mess findet nach sechs Jahren Pause wieder statt

Im Mai dieses Jahres hat das Organisationskomitee (OK) bereits die Arbeiten für die bevorstehende Imboda-Mess vom Frühling 2023 aufgenommen. Geleitet wird das OK von Jürg Heini. An der Messe sind ausschliesslich regionale Aussteller der beiden Gewerbevereine Imboden und Bonaduz vertreten, wie die Verantwortlichen der Imboda-Mess in einer Mitteilung schreiben. Die Messe kommenden wird bereits zum fünften Mal durchgeführt. Sie findet vom 12. bis 14. Mai 2023 in der Freizeitanlage Vial in Domat/Ems statt.