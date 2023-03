Das Thema Wolf wird kontrovers diskutiert

Es war ursprünglich als Forschungsprojekt einer Doktorarbeit angedacht. Nun trafen Nikolaus Heinzer und Elisa Frank mit ihrem Buch «Wölfe in der Schweiz» gerade im Glarnerland den gesellschaftlichen Nerv eines hochaktuell diskutierten Konflikts: Wie können wir mit dem Wolf zusammenleben? Am Mittwoch wurde in der Buchhandlung Wortreich neben einer Lesung aus dem Buch eine Diskussionsplattform geboten, die verschiedene Aspekte der Koexistenz zwischen Mensch und Wolf aufzeigen und dabei zur offenen Debatte aufrufen sollte.