Niederschlagsarmer Winter hinterlässt Spuren 

In der vergangenen Woche publizierte die Zeitung «Pöschtli» einen Aufruf zum Wassersparen an die Bewohnerinnen und Bewohner von Andeer. Aufgrund der geringen Niederschläge in letzter Zeit seien die Trinkwasservorräte der Gemeinde geringer als in den Vorjahren. Daher soll die Bevölkerung sparsam mit dem Wasser umgehen, heisst es in der Publikation.