Gepflegte Haut im Sommer

Jeder Tag in unserem Leben hinterlässt Spuren auf unserer Haut. Sie verrät vieles über uns: ob es uns gut geht, ob wir auf uns achten oder ob wir Stressbelastungen ausgesetzt sind. Zudem wird unsere Haut täglich durch negative Einflüsse wie Umweltverschmutzung und UV-Strahlung beeinflusst. Die Folgen sind gereizte Haut, Pigmentstörungen, Falten oder Hautkrankheiten. So müssen wir, besonders im Sommer, unsere Haut optimal pflegen und schützen. Die Kosmetikerinnen des BABOR Beauty Spa in der Tamina Therme ermitteln die individuellen Bedürfnisse Ihrer Haut und sorgen so für optimale Pflegeergebnisse.

Pflege & Schutz mit den richtigen Gesichtsbehandlungen:

Apparative Kosmetik-Behandlungen sind eine Weiterentwicklung der klassi­schen Kosmetik. Auf unterschiedliche Weise wirken die Anwendungen intensiv auf Haut und Bindegewebe. Das Ziel: die Erneuerungsvorgänge der Haut durch Wirkstoffe positiv beeinflussen, somit die Stoffwechselvorgänge motivieren und den Alterungsprozess der Haut verlangsamen. Die Haut wird optimal versorgt und regeneriert sich von innen heraus. Der Effekt ist sofort sichtbar und langanhaltend. So sorgen die Apparativen-Behandlungen der Tamina Therme, wie HydraFacial, BABOR SkinFusor, BABOR SkinFusor & BABOR Microdermabrasion für eine glatte, strahlende und straffe Haut mit nachhaltigem Ergebnis.