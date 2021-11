«Gemeinsam – erfolgreich – unterwegs»

Kompetent, herzlich und von Mensch zu Mensch. So werden nicht bloss die Raiffeisen-Kundinnen und -Kunden in den Geschäftsstellen in Bad Ragaz, Sargans, Mels, Flums und Unterterzen begrüsst und bedient, so lebt das Team der Raiffeisenbank Sarganserland auch sein tägliches Miteinander. Ein Erfolgsmodell. «Bei uns steht der Mensch im Zentrum.» Eine Aussage, die wohl jedes Dienstleistungsunternehmen unterschreiben und für sich geltend machen würde. Eine Aussage aber auch, die vielfach etwas gar rasch und dementsprechend mit wenig Tiefgang kundgetan wird. Stammt eine solche Aussage aber aus dem Mund von Katharina Forciniti-Wälti, kann und darf man sie auch tatsächlich für bare Münze nehmen. Denn als Personalverantwortliche der Raiffeisenbank Sarganserland mit einer über 25-jährigen Berufserfahrung weiss Forciniti-Wälti, dass bei der Schweizer Genossenschaftsbank tatsächlich der Mensch und somit individuelle Lösungsfindungen im Zentrum stehen. Sowohl gegenüber den Kunden, den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern, als auch und nicht zuletzt gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Prinzip des Miteinanders

63 Mitarbeitende und 7 Auszubildende zählt die 2015 durch die Fusion der drei Raiffeisenbanken Mels, Oberes Sarganserland und Flums entstandene Raiffeisenbank Sarganserland unterdessen, aufgeteilt auf die fünf Geschäftsstellen in Bad Ragaz, Sargans, Mels, Flums und Unterterzen. «Wir leben unsere genossenschaftlichen Werte und das Prinzip des Miteinanders an all unseren Standorten ganz bewusst», führt Katharina Forciniti-Wälti aus. Dies schaffe eine einzigartige Kultur, die unternehmerisches Engagement, Fairness und persönliche Lebensplanung miteinander vereine. Dazu gehören moderne Arbeitsplätze, interne und externe Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie auf eine stimmige Work-Life-Balance ausgerichtete Unternehmensphilosophie, die sich beispielsweise in dem bei der Raiffeisenbank Sarganserland jüngst eingeführten Projekt Flexwork widerspiegelt, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine individuelle Homeoffice-Gestaltung ermöglicht.

Wir machen den Weg frei

Die Raiffeisenbank Sarganserland macht tatsächlich den Weg frei für eine zufriedene, motivierte, innovative und hoch kompetente Belegschaft. Dies schätzen auch die beiden langjährigen Kundenberater Silvana Tscherfinger und Claudio Guerrini, welche unter anderem

von der flexiblen Feriengestaltung sowie der Möglichkeit von Ferienkauf respektive der finanziellen Unterstützung ihrer Arbeitgeberin bei Weiterbildungsangelegenheiten angetan sind. Eine Freude und Zufriedenheit, die sie, genauso wie ihre Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, Tag für Tag an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben.