Gemeinde baut – Nachbarn haben Risse an ihren Häusern

Auf dem Video einer Anwohnerin beginnt das Läutwerk einer Buffetuhr wild zu klingeln. Auf einem zweiten, aus ihrem Garten, wellt sich das Wasser in einem Brunnentrog heftig – und die Kamera schwenkt auf einen Riesen-Pneukran mit Ramme am Haken. Für einen tiefen Schacht vibriert er Spundwand-Profile in den Boden.

Grund für die Rammarbeiten im November 2018 ist die Sanierung der Kreuzgasse in Mitlödi. Die Gemeinde Glarus Süd und der Kanton arbeiten daran. Die Gemeinde braucht den Schacht, um eine Abwasserleitung unter den SBB-Geleisen durchtreiben zu können.