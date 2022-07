Geheimtipps für die Sommerferien in Graubünden

In Graubünden haben die Sommerferien begonnen. Viele zieht es wieder in die Ferne, ans Meer und in fremde Länder. Doch viele Bündnerinnen und Bündner werden ihre Ferien in diesem Jahr bestimmt auch in der Heimat verbringen. Denn ob majestätische Berge, verwunschene Wälder oder kristallklare Bergseen – Graubünden hat wirklich viel zu bieten. Das finden auch elf Bündner Persönlichkeiten. Sie geben Tipps, was man in ihrer Region diesen Sommer auf keinen Fall verpassen sollte.