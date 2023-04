Schlaf-Aufschieberitis: Masterplan für mehr Energie

von Ricarda Dieckmann

Der Vorteil am Erwachsensein: Man darf so lange aufbleiben, wie man will. Viele Menschen reizen genau das aus, indem sie nachts in Serien abtauchen oder noch eine ganze Weile durch Social-­Media-Apps scrollen. Die Bett­ruhe verschiebt sich nach hinten – am nächsten Tag sind die Augenringe tief und der Kaffeedurst gross.