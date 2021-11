Gebäudetechnik aus einer Hand

Mit rund 200 Mitarbeitenden gehört Bouygues Energies & Services als führendes Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Südostschweiz. Als international vernetztes und regional verankertes Familienunternehmen erbringen wir die gesamte Palette an Dienstleistungen rund ums Gebäude, von der Planung über die Umsetzung bis zum Unterhalt von Gebäuden und technischen Anlagen. Mit unseren massgeschneiderten, integralen Lösungen treiben wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Digitalisierung in Graubünden voran und leisten im HLKKSE-Bereich einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion. Darüber hinaus sind wir auch ein bedeutender Ausbildungsbetrieb und bilden an unseren 14 Standorten in der Region 42 Lernende in 14 verschiedenen Lehrberufen aus. Wir sind «Top Employer 2021», somit profitieren unsere Mitarbeitenden von ausgezeichneten Sozialleistungen, modernen Fahrzeugen und Geräten, einer modernen Software sowie von einer Vielzahl von innovativen Tools. Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten und ein motiviertes, kollegiales Team zeichnen uns aus.



«Integrale Gebäudetechnik liefern wir aus einer Hand» – Urs Tschalèr, Geschäftsführer Region Südost