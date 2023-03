Andreas Caminada eröffnet in Andermatt weiteres «Igniv»-Restaurant

Der Bündner Starkoch und Gastrounternehmer Andreas Caminada expandiert weiter. Neben seinem berühmten Drei-Sterne-Gourmettempel im Schloss Schauenstein und weiteren Lokalen in Fürstenau, betreibt er schon seit einigen Jahren mit Erfolg die «Igniv»-Kette. Sein Sharing-Konzept, also das Teilen von diversen kleinen Häppchen unter den Gästen am Tisch, kommt offenbar an. Bisher hat er Filialen in Bad Ragaz, St. Moritz, Zürich und Bangkok eröffnet. Dabei werden die Restaurants unter dem Namen «Igniv by Andreas Caminada» jeweils von einem Küchenchef aus seiner Brigade selbstständig geführt. Die Ableger haben sich inzwischen alle auch schon Sterne und Gault-Millau-Punkte erkocht. Jetzt kommt ein weiteres Nest – das bedeutet «Igniv» auf Romanisch – hinzu.