Ganz in Orange gegen Gewalt an Frauen

16 Churer Gebäude und das Eisfeld Quader werden gut zwei Wochen in orangem Licht scheinen. Grund dafür ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der am 25. November stattfindet. Fast jede zweite Frau weltweit ist Opfer von psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt. Oft würden Frauen nicht über ihren Missbrauch sprechen und keine Hilfe holen oder Anzeige erstatten, heisst es in einer Mitteilung des Organisationskomitees Orange Days.