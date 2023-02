Der frühere Braunwalder Lehrer wird 100 Jahre alt

Zuerst ging er in die Schule, «und dann bin ich Lehrer geworden», sagt Jakob Frey. Er habe 43 Jahre in Braunwald unterrichtet. Und nach der Rechnung müsste er seit 35 Jahren pensioniert sein. Zu seinem 100. Geburtstag hat er gestern den Besuch in seinem eigenen «Sunneggli» empfangen. Ihm ganz herzlich und offiziell zu gratulieren, kamen Landammann Benjamin Mühlemann und Ratsschreiber Hansjörg Dürst vom Kanton, Gemeindepräsident Hans Rudolf Forrer und die stellvertretende Gemeindeschreiberin Sabine Schliebe von der Gemeinde Glarus Süd.