Ideen für den Naturpark Biosfera sammeln

Laut Mitteilung sei das Thema Energie vermehrt genannt worden, was bestimmt auf die aktuelle Energiekrise zurückzuführen sei. Hier wurden Ideen zu Fotovoltaikprojekten im Tal oder Biogasanlagen in der Landwirtschaft eingebracht und der Wunsch nach mehr Informationen zu Fördermöglichkeiten. Eine genaue Klärung, welche Rolle der Park künftig übernehmen kann, stehe demnächst an.