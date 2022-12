Silvesterfeiern in Graubünden: Abfahrt, Markt, Party oder Konzert

Arosa: Neujahrsabfahrt Skiclub Arosa am Sonntag, 1. Januar. 7 Uhr Hörnli-Express in Betrieb, ab 7.30 Uhr Startnummernausgabe, ab 8 Uhr Start, 11 Uhr Rangverkündigung. 5 Franken pro Person plus Tageskarte (muss im Voraus gekauft werden).

Brigels: Silvestermarkt am Freitag, 30. Dezember, von 14 bis 20 Uhr im geschützten Dorfkern. 38 Aussteller aus der Region bieten unter anderem Lebensmittel, Kunsthandwerk, Schmuck, Schnaps, Glühwein, Duftessenzen an.

Chur: Silvesterparty in der Stadthalle am Samstag, 31. Dezember, ab 22 Uhr. Ein Mix aus Hip-Hop, Trap, Latin und Partytunes mit DJ Endrixx, Adrian Rich, Rouchdown, Travis TC.

Chur: Silvester Stadtführung am Samstag, 31. Dezember, Start 17 Uhr, Rathaushalle, Stadtbibliothek, Orbiter, Regierungsplatz, Kornplatz. 1,5 Stunden inkl. Apéro auf dem Arcasplatz, 12, resp. 28 Franken.

Churwalden: Silvesterparty im Gemeindesaal am Samstag, 31. Dezember, ab 21 Uhr. Thema Flamingo mit Lichtshow, Party-DJ Snow aus Chur.

Davos: Silvesterparty Bolgenschanze am Samstag, 31. Dezember, ab 21 Uhr mit DJ Nuts Cuts und Wybe.

Fläsch: Silvestergottesdienst am Samstag, 31. Dezember, 17 Uhr, mit Silvesterkonzert ab 23 Uhr bis 23.45 Uhr mit anschliessendem Glockengeläute zum Jahreswechsel.

Jenins: «Aastossata» am Sonntag, 1. Januar, 17 Uhr, Gedanken zum neuen Jahr, umrahmt vom Gesang des Männerchors, danach Anstossen in der Kirche.

Klosters: Neujahrsempfang am Sonntag, 1. Januar, 15 bis 18 Uhr, auf der Bahnhofstrasse mit Hotschrennen, Neujahrsapéro und neu mit Tombola.

Samnaun: Silvesterplausch mit Schlitteln am Samstag, 31. Dezember, 22.30 bis 1 Uhr. Zunächst geht es zu Fuss 45 Minuten zur Forsthütte. Lagerfeuer mit Glühwein. Um Mitternacht Feuerwerk. Anschliessend mit den Schlitten ins Tal. Treffpunkt Votlas, Parkplatz Samnaun Dorf. Dauer: 3 Stunden. Schlitten müssen mitgebracht werden. Anmeldung bis Freitag, 17 Uhr, bei der Gästeinformation, Telefon 081 861 88 30.

Sedrun: Silvestermarkt vor der Residenza Dulezi am Samstag, 31. Dezember, 13.30 bis 17.30 Uhr.

Sils: Traditioneller Silvester- und Neujahrsaperitif am Samstag, 31. Dezember, ab 23.45 Uhr. Eisplatz Muot Marias.

Splügen: Silvesternachtskifahren am Samstag, 31. Dezember, 19 bis 22 Uhr. Spezielle Tarife.

St. Moritz: Gottesdienst mit Wort und Musik zum Jahresausklang am Samstag, 31. Dezember, 17 Uhr in der reformierten Dorfkirche.

Zernez: Nachtlanglauf am Mittwoch, 4. Januar, ab 18.15 Uhr, beim Sportzentrum. Verschiedene Kategorien auf beleuchteter Loipe. Startgeld 10, resp. 15 Franken.

Zuoz: Übertragung des Silvesterkonzerts vom Tonhalleorchester Zürich am Samstag, 31. Dezember, ab 17 auf dem Dorfplatz. Anschliessend Silvesterparty mit der Giuventüna (ils Güzs) im Bunker, Purtum.