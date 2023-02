Schlittelspass im Heidiland

Mittelschwere Schlittelpiste am Flumserberg Auf insgesamt drei Kilometern lockt die Schlittelpiste am Flumserberg. Die Strecke verläuft von Prodalp nach Tannenheim – gestartet wird neben dem Bergrestaurant Prodalp. Das Ende der Schlittelbahn ist direkt bei der Talstation in Tannenheim, wie Heidiland Tourismus schreibt. Für Kleinkinder bis sechs Jahre ist diese Abfahrt zwar nicht geeignet, das Skigebiet am Flumserberg bietet aber verschiedene attraktive Angebote für Familienausflüge mit kleinen Kindern. Zum Beispiel die beiden Kinderschlittelhänge Prodalp und Tannenboden.