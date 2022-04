Für eine Stunde zurück in die Krise

Die letzten Coronamassnahmen sind seit dem gestrigen Freitag Geschichte. Landauf, landab wird nun die Bewältigung der Coronapandemie analysiert. Just vor der Rückkehr in die normale Lage taten dies auch die Verantwortlichen der Weisse Arena Gruppe. Verwaltungsratspräsident Reto Gurtner und CEO Markus Wolf luden am Donnerstagabend zu einem Podiumsgespräch ins «Rocksresort» in Laax ein. «Wir konnten die drei für uns wichtigsten Exponenten für das Podium gewinnen und dachten, dass das auch für unsere Gäste interessant sein könnte», erklärte Wolf am Rande der Veranstaltung.