Für die Chasa Muntanella beginnt eine neue Ära

Bekanntheit hat die Chasa Muntanella erlangt, als Besitzer Werner Braun sie 2015 Asylsuchenden zur Verfügung gestellt hatte. Die Bilder von jungen Eritreern, die alles andere als begeistert waren, in einem Lagerhaus in der Peripherie des Kantons Graubündens gelandet zu sein, gingen um die Schweiz. Doch die meisten von ihnen lebten sich bald ein in Valchava. Drei Jahre lang beherbergte das Alpine Sport- und Ferienlager jeweils etwa 45 Asylsuchende, überwiegend junge afrikanische Männer.