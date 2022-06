Fünf spannende Touren mit lokalen Guides

Bibertour – eine Wildtier-Tour der besonderen Art

Am frühen Morgen oder spät abends nimmt euch ein Swiss Ranger mit und führt euch dorthin, wo die Biber am Werk sind. Ob im Wasser oder an Land: Ihr könnt mit etwas Glück die Nagetiere in ihrer ungestörten Natur beobachten. Hier geht’s zum Erlebnis.