Fünf Schwestern in Amerika

von Karl Horat

Wenn von wagemutigen und dynamischen Glarner Auswanderern die Rede ist – von jenen, die auszogen, um in unwirtlicher Fremde eine neue Existenz aus dem Boden zu stampfen –, dann sind meist nur Männer gemeint. Auf dem «Settlers Monument», dem Anfang des 20. Jahrhunderts in New Glarus in Wisconsin aufgestellten Denkmal, sind nur die Namen von 25 männlichen Glarner Siedlern der ersten Stunde eingraviert. Die unerschrockenen und tatkräftigen Pionierfrauen an ihrer Seite blieben unerwähnt. Dabei hätte es ohne sie keine Koloniegründung gegeben.