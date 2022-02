Führungswechsel nach 28 Jahren

Die Nachfolge von Zindel übernimmt ab heute Dienstag Daniel Wartenweiler. Der gebürtige Bündner absolvierte nach seiner Berufsausbildung eine theologische Ausbildung sowie einen Master in Psychologie. Danach baute er in Manila eine Nichtregierungsorganisation auf, welche stetig mit neuen Angeboten der sozialen Arbeit ergänzt wurde. In den letzten Jahren, so hält die Stiftung abschliessend fest, hat der 46-jährige Wartenweiler den Beratungs- und Sozialdienst der reformierten Kirche in Effretikon geleitet und sich in Organisationsentwicklung und Leadership weitergebildet. (sz)