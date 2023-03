Stände, Ziegenbabys und viele glänzende Kinderaugen

Die Churer Frühlingsmesse Higa hat für viele Bündnerinnen und Bündner Tradition. Schon seit dem Jahr 1957 findet sie regelmässig statt. In den vergangenen drei Jahren wurde sie pandemiebedingt abgesagt. Nun ist sie unter dem neuen Namen Grimavera zurück. Neben dem Namen haben sich noch einige andere Faktoren verändert. In diesem Jahr gibt es nicht wie in den vorherigen knapp 200, sondern nur noch rund 80 Aussteller. Ausserdem gibt es neu einen Aussenbereich mit Essens- und Aussenständen sowie einer Ziegen-Sonderschau.