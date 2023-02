Chorfans kommen gleich doppelt auf ihre Kosten

Wer am Freitagabend noch nichts vor hat und sich gerne ein Konzert anhören möchte, für den bieten sich in Chur zwei verschiedene Gelegenheiten. Um 18.30 Uhr trete die Bündner Singschule Stimmwerkbande im Rahmen der Konzertreihe «chor-west» auf, heisst es in einer Medienmitteilung des Chors. Die Stimmwerkbande umfasst über 100 Nachwuchssängerinnen und -sänger. Im Rahmen eines rund 45-minütigen Programms geben sie eine Kostprobe ihres Könnens und zeigen unter anderem Ausschnitte ihres aktuellen Jahresprogramms «Flower Power». Die Eckpfeiler der Stimmwerkbande sind Singen, Tanzen und Spass haben. Durch Bewegungs- und Aktionslieder sowie Spiele und Auftritte solle den Kindern die Freude am Singen und Tanzen vermittelt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben dem Konzert im City West stehen beim Chor in diesem Jahr noch andere Konzerte auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni ein Frühlings- und am 13. August ein Herbstkonzert.