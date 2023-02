Chorfans kommen auf ihre Kosten

Neben dem Konzert im City West stehen beim Chor in diesem Jahr noch andere Konzerte auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni ein Frühlings- und am 13. August ein Herbstkonzert.

Incantanti im März zu hören

Einen Monat später, am 17. März, bietet sich ebenfalls ein Chorkonzert an. Um 19 Uhr tritt das Jugendchor-Vokalensemble incantanti im Seniorenzentrum Cadonau auf. Neben klassischer und aktueller Chorliteratur stehen auch romanische Lieder auf dem Programm, wie der Chor in einer Medienmitteilung schreibt. Der Eintritt inklusive Pausenapéro beträgt 35 Franken. Weitere Informationen auf der Website.