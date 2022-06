Freiwilligenarbeit im Zeichen des Schutzwaldes

Damit der Wald seine Schutzwirkung erhalten kann, muss er an die Umstände der Umwelt angepasst werden, schreibt das Bergwaldprojekt in einer Medienmitteilung. Vom 22. Mai bis zum 11. Juni 2022 arbeitet genau dafür das Projekt mit über 50 Freiwilligen in Biosfera Val Müstair für einen Schutzwald der Zukunft. Durch den Klimawandel, den zunehmenden Wildverbiss an Jungbäumen, den Verlust der Artenvielfalt und die Neophytenplage würden die Arbeiten im Wald stetig zunehmen. Das Bergwaldprojekt schreibt, wir alle seien auf gesunde Schutzwälder angewiesen. Diese schützen nicht nur Bergdörfer, sondern auch Städte. Und gerade die Artenvielfalt sei eine Versicherung für die Zukunft.