«Die Ärmeren sind glücklicher» 

von Ronja Dürst

Die 20-jährige Ladina Stutz aus Mühlehorn machte kurz entschlossen den Schritt in das Unbekannte und flog Anfang September nach Mancora – eine Kleinstadt am Meer in Peru. Dort hat sie Kinder in verschiedenen Schulfächern unterstützt und physiotherapeutische Hilfe angeboten.