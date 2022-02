Frauenweihe und weitere Wünsche für eine moderne Kirche 

Am 17. Oktober 2021 fiel der Startschuss zum weltweiten synodalen Prozess (siehe Kasten unten). Der Auftrag kam direkt von Papst Franziskus. Er stellte zehn Themen zur Diskussion, die mit der katholischen Kirche zu tun haben. Die einzelnen Diözesen waren angehalten, ihre Gläubigen zu befragen und die Antworten zuhanden der jeweiligen Bischofskonferenz einzureichen. Die abschliessende Diskussion findet am 23. Oktober 2023 in Rom statt. Dies im Rahmen der Bischofssynode.