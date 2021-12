Frauen für Frauen feiern einen gewichtigen Geburtstag

Tatjana Betschart, Präsidentin der Bündner Sektion des Verbands Schweizerischer Akademikerinnen (SVA), freut sich ganz besonders, dass das 50-Jahr-Jubiläum ihres Verbands im gleichen Jahr stattfindet wie 50 Jahre Frauenstimmrecht. «Dadurch erhält unser Jubiläum noch mehr Gewicht», sagt sie. Was sie damit meint: Der Bündner SVA hat sich Bildung, Gleichstellung und Frauenförderung auf die Fahne geschrieben. Seit die Schweizer Männer am 7. Februar 1971 ein Ja zugunsten der Frauen in die Urne geworfen haben, setzt sich der SVA für die Belange der Schweizer Frauen ein.