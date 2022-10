Professionell und unkompliziert, so agieren die rund 85 Profis, welche sich für sinnvolle Lösungen im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz engagieren.

Foppa-Lösungen sorgen für mehr Sicherheit im Brandfall. Ob im Bundeshaus in Bern, im Einkaufszentrum Glatt, in der Eishalle Davos, auf dem Einsatzfahrzeug der örtlichen Feuerwehr oder im heimeligen Maiensäss – alle vertrauen auf die Erfahrung unserer Brandschutzprofis. Das extrem breite Angebot an Produkten und Dienstleistungen der Foppa AG ist dabei schweizweit einzigartig. Den Mitarbeitenden bietet die Foppa AG herausfordernde Jobs, ein gutes Miteinander auf Augenhöhe sowie sehr gute Anstellungsbedingungen. Das Team besteht aus engagierten Persönlichkeiten, welche gerne eigenverantwortlich handeln und ihr Wissen sowie ihren Spirit in die weitere positive Entwicklung des erfolgreichen Unternehmens einbringen. Das Foppa-Leitbild wird vom gesamten Team aktiv gelebt. «Werte wie «aufmerksam» und «gesund» sind tief in unserer DNA verankert», sagt Geschäftsführer und Mitinhaber Marco Furrer. Über alle Ebenen wird offen und klar kommuniziert. Diese Geiseshaltung spürt auch die Kundschaft, welche den Bündner Know-how- Träger gerne weiterempfiehlt.