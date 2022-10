Flury Stiftung – eine Arbeitgeberin, die attraktive und sinnstiftende Stellen anbietet.

Die Flury Stiftung und ihre angegliederten Betriebe zwischen Grüsch und Klosters dürfen auf eine lange Tradition im Dienste der Bevölkerung des Prättigaus zurückblicken. Als ganzheitliche Gesundheitsversorgerin mit diversen Pflege- und Betreuungsangeboten hat die Stiftung das Prättigau massgebend geprägt. Mittlerweile ist sie zu einer bedeutenden Arbeitgeberin im Tal geworden. Namentlich im Spital Schiers, in den drei Altersheimen Schiers, Jenaz und Klosters oder im Rahmen von Spitexleistungen sind interessante, sinnvolle und erfüllende berufliche Beschäftigungen mit Perspektiven möglich. Auch bei den Dienstleistungen Wohnen mit Service, Kinderkrippe, Elternberatung oder neu in der Arztpraxis «Medizinisches Zentrum Klosters» sind attraktive Jobs im Angebot.

Viele berufliche Möglichkeiten – auch für Lernende

Neben den bekannten medizinischen und pflegerischen Fachberufen (Fachperson Gesundheit EFZ, Fachperson Betreuung, diplomierte Pflegefachperson HF oder Rettungssanitäter/Rettungssanitäterin HF) bieten die verschiedenen Institutionen der in der Region stark verwurzelten Flury Stiftung weiter eine bunte Palette an faszinierenden beruflichen Tätigkeiten an. So im kaufmännischen Bereich, auf den Gebieten der Hauswirtschaft oder der Informations- und Kommunikationstechnik, aber auch im Rahmen von Berufsfeldern wie Elternberatung und Gastronomie (z.B. Koch/Köchin). «Auch die Ausbildung von jungen Leuten ist uns sehr wichtig», betont Philipp Müller, Leiter HR der Flury Stiftung. Aktuell absolvieren bei der Stiftung rund 50 Lernende eine Lehre der beruflichen Grundbildung.