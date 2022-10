Flumroc – eine Arbeitgeberin stärkt sich für die Zukunft

Fortschrittliche Arbeitsbedingungen, eine familiäre Atmosphäre, aber auch die neue umweltfreundliche Produktionsumstellung machen die Steinwollproduzentin zur attraktiven Arbeitgeberin.

Sie gehört zu den grössten Arbeitgeberinnen im Sarganserland: die Flumroc AG in Flums. Das Unternehmen produziert seit über 70 Jahren Steinwolle für die Wärmedämmung sowie für den Schall- und Brandschutz. Über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich täglich mit viel Know-how und Herzblut für qualitativ hochstehende Dämmprodukte und innovative Lösungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.

Vorreiterrolle in der Steinwollindustrie

Dabei hat sich die Steinwollproduzentin in den vergangenen Jahren laufend weiterentwi-ckelt. Kern des Unternehmens bildeten dabei stets umweltfreundliche Produkte sowie ökologisch verantwortliches Handeln. Um ihren ökologischen Fussabdruck noch weiter zu verbessern, erneuert Flumroc zurzeit ihre Produktionsanlage. In Zukunft schmilzt das Unternehmen Gestein ganz ohne fossilen Brennstoff in einem Elektroschmelzofen. Dabei verwendet Flumroc zertifizierten, nach-haltigen Strom aus Schweizer Wasserkraft. Mit der Umstellung des Produktionsprozesses senkt Flumroc ihren CO2-Ausstoss enorm und verbessert damit ihren ökologischen Fussabdruck massiv.

Geschäftsführer Damian Gort zeigt sich überzeugt: «Von der Erneuerung profitieren unsere Kunden, unsere Umwelt, der Standort Flums, aber auch unser Unternehmen.» Die Flumroc AG sei auf dem Markt bestens positi-oniert. «Wir versorgen unsere Kundinnen und Kunden mit vielfältigen und praxiserprobten Lösungen, ganz nach dem Motto: Aus der Schweiz – für die Schweiz», sagt Gort. Tatsächlich sind die Transportwege bei der Steinwollproduktion und dem Vertrieb kurz und die für die Produktion eingesetzte Energie bereits nach kurzer Zeit eingespart, weil mit Steinwolle gedämmte Häuser weniger Heizenergie brauchen. Produktions- und Baustellenabfälle sowie Steinwolle aus Rückbauten werden als Rohstoffe wiederver-wendet. «Wir sind stolz, dass wir den Produkt-kreislauf damit schliessen können – das macht unseren Dämmstoff auch in dieser Hinsicht schweizweit einzigartig», so Gort.