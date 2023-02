Jetzt können sich auch die Jüngsten ans Freestylen herantasten

«Alle Elemente wurden kleinkindergerecht in entsprechenden Massen erbaut», wird Freestyle-Academy-Betriebsleiter Ivan Capaul in der Mitteilung zitiert. «So können sich auch die Kleinsten langsam und spielerisch an Freestyle herantasten.» Capaul, der zudem die Laaxer Snowboardschule leitet, hat den Indoorspielplatz der besonderen Art gemeinsam mit Weisse-Arena-Geschäftsleitungsmitglied Reto Poltera initiiert, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Bislang mussten sich Kinder unter sechs Jahren in der Laaxer Academy mit einer Kids-Ecke begnügen. Mit der Eröffnung der Halle in Flims seien diese Zeiten nun vorbei, so Poltera. «Mittlerweile bieten wir für jedes Alter und Level etwas.»

