Fliegenfischen – kein Sport, sondern eine Leidenschaft

Jeweils im Mai kamen sie, die Schwärme von Äschen. Die Fische schwammen vom Schwarzen Meer über die Donau in den Inn, um im Engadin zu laichen. «Sie kamen wie die Lachse, man hat sie kommen hören», erzählt Corsin Feuerstein. In den 1950er-Jahren, als er noch ein Jüngling war, konnte der Scuoler diesem Spektakel einmal beiwohnen. «Das Wasser war schwarz vor Äschen, ihre Flossen ragten aus dem Wasser.» Das war noch vor dem Bau der Engadiner Kraftwerke, welche 1970 in Betrieb genommen wurden.