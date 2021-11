«Filme für die Erde» in der Postremise

Hinter dem «Filme für die Erde»-Festival steckt ein gemeinnütziger Verein, der jedes Jahr im November kostenlos Dokumentarfilme über Umweltthemen aufführt. 17’000 Schülerinnen, Schüler und Erwachsene nehmen jeweils teil. Dieses Jahr dreht sich alles um die Themen Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung, wie es in einer Mitteilung der Organisatorinnen und Organisatoren heisst. Das Festival findet gleichzeitig in verschiedenen Orten in der Schweiz statt – in Chur werden die Filme am 19. November in der Postremise gezeigt. Es gehe bei den Dokumentationen um die Geschichten hinter unseren Konsumprodukten und darum, Impulse und Lösungsansätze für unseren Umgang damit zu finden. Folgende Filme werden gezeigt: