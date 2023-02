Das Engagement von Seniorinnen und Senioren als wichtige Ressource für Gemeinden

Das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern innerhalb einer Gemeinde ist ein wichtiger Bestandteil für Regionen. «Studien zeigen, dass Seniorinnen und Senioren eine wichtige Stütze im zivilgesellschaftlichen Engagement darstellen», sagt Dario Wellinger, Projektleiter am Zentrum für Verwaltungsmanagement der Fachhochschule Graubünden (FHGR) gegenüber Radio Südostschweiz. Es fehle jedoch an Untersuchungen zur Rolle der Gemeinden. Im Projekt «Plus 65» wurden zusammen mit der Beisheim Stiftung und Pro Senectute schweizweit Seniorinnen und Senioren zu ihrem Engagement innerhalb von Gemeinden und ihren Einschätzungen zu den kommunalen Massnahmen befragt. Die Erkenntnisse können einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Alterspolitik in den Gemeinden leisten.