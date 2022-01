Feuerwerke sorgen für Unmut

In Davos Glaris war es an Silvester ruhig. Keine lauten Knaller und auch kein Pfeifen von Feuerwerksraketen erfüllten die Luft. Denn in der ganzen Gemeinde Davos herrscht ein Feuerwerksverbot für lärmverursachende Feuerwerkskörper. Damit ist Davos nicht alleine. In mehreren Bündner Gemeinden herrschen ähnliche Verbote. Doch nicht überall klappt die Umsetzung so gut wie in Davos Glaris.