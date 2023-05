Ein Tag ganz im Zeichen der Mühle

Stattfinden soll das Fest am 20. Mai, dem Schweizer Mühlentag. An diesem Datum stehen die Türen der Mühle Aino allen Besucherinnen und Besuchern von 10 bis 15 Uhr offen: Mühle, Sägerei und Schmitte werden in Betrieb sein. Ebenso kann laut Mitteilung die erneuerte Hufschmiede besichtigt werden und historische Bilder werden an die Vergangenheit der Anlagen erinnern. Die in der Mühle gemahlenen Mehle werden gleich vor Ort verkauft. Zudem ist der benachbarte Kulturspeicher Valposchiavo geöffnet.