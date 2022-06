Feiern mit den Galliern

Am Montagmorgen stand Sport auf dem Programm und die Pfadfinderinnen und Pfadfinder probten den offiziellen Bundeslager-Tanz. Abgeschlossen wurde das Pfingstlager mit der Übergabe der kantonalen Fahne an die nächste Abteilung, die Pfadi Kobra Larein Pragg-Jenaz und einem lauten Pfadiruf. Im Verlaufe des Nachmittages verwandelte sich die Zeltstadt in Churwalden wieder in eine gewöhnliche Kuhwiese. Viele müde aber glückliche Kinder machten sich am Montagnachmittag wieder auf die Heimreise, wie die Pfadi Graubünden schreibt. (red)