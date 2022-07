Feier für die nächsten zehn Jahre – mit Labelübergabe und Gemeindekampf

Die Beschlüsse sind letztes Jahr an den neun Gemeindeversammlungen mit grossem Mehr oder sogar einstimmig gefallen, und auch Bern hat inzwischen grünes Licht gegeben: Der Regionale Naturpark Beverin kann mindestens bis 2032 weiter bestehen. Das Bundeslabel für die zweiten zehn Betriebsjahre wird nun dem Trägerverein vom Bundesamt für Umwelt überreicht, und das am traditionellen Naturparkfest, das dieses Jahr am Sonntag, 31. Juli, in Tenna über die Bühne geht.