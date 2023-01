Die Lebensmittelkontrolleure sind zufrieden mit den Bündner Salatsaucen

Zwischen Januar und September des vergangenen Jahres, so schreibt der Kanton Glarus in einer Mitteilung, untersuchten die Lebensmittelämter von neun Kantonen insgesamt 126 Salatsaucen auf ihre mikrobiologische Beschaffenheit. Dabei nahmen die Ämter Salatsaucen von Restaurants, Hofläden und Lebensmittelbetrieben unter die Lupe, die ihre eigenen, handwerklich hergestellten Salatsaucenkreationen anbieten.

Die Resultate der Untersuchungen seien «durchwegs in Ordnung», heisst es in der Mitteilung. Fast alle Saucen hätten sich als mikrobiologisch einwandfrei erwiesen, sowohl zum Zeitpunkt der Erhebung wie auch am Ende der Haltbarkeit. Die Höchstwerte weiterer untersuchter mikrobiologischer Parameter erwiesen sich gemäss Mitteilung als in Ordnung. Beanstandet werden mussten in manchen Fällen die mangelhafte Allergendeklaration oder eine fehlende Angabe des Produktionslandes. Zusammenfassend bezeichnen die Lebensmittelkontrolleure das Ergebnis der Kontrolle als hervorragend.

Salatsaucen und Dressings werden als Essig-Öl–Emulsionen oder als mit Mayonnaise oder Milchprodukten verdickte Saucen angeboten. Die 126 Saucen wurden von den Lebensmittelbehörden der folgenden neun Kantone kontrolliert: Graubünden, Glarus, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Zug und Zürich. (red)