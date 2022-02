Fasnacht geht auch ohne Umzug

Es ist 14.14 Uhr. Auf dem Gemeindehausplatz in Domat/Ems ist es, abgesehen von der Musik, die aus den Boxen ertönt, relativ ruhig. Doch die Stille hält nicht lange an. Nach und nach trudeln die Leute ein. Ob Klein oder Gross, mit oder ohne Kostüm – alle scheinen an diesem erstaunlich warmen Februartag bei bester Laune zu sein. Und alle sind nur aus einem Grund hier: Um den «Schmutzigen Donnerstag», oder wie er in Domat/Ems genannt wird, die «Gievgia Grassa», zu feiern.