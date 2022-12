Einem alten Bündner Geschlecht auf der Spur

Es kommt heutzutage nicht mehr allzu oft vor, dass die Nachkommen einer Familie einen Historiker damit beauftragen, etwas über ihre Vorfahren herauszufinden. Regula Ragettli, Walter Marchion und Martin Pfisterer haben es trotzdem getan: Theologe Jan-Andrea Bernhard, Titularprofessor für Kirchengeschichte an der Universität Zürich, hat sich für die drei aus Valendas auf die Suche nach Antworten gemacht. Was sie wissen wollten: Wo kommt das bekannte Bündner Geschlecht von Marchion her?