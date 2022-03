Fallzahlen und Spitaleinweisungen steigen wieder an

Atemnot, hohes Fieber: Dem 75-Jährigen aus Chur gehts nicht gut. Seine Frau fährt ihn ins Spital. Schneller Check und schneller Befund: Der Patient hat Omikron. Ihm werden entzündungshemmende Mittel verschrieben, dann kann er heim. Drei Tage ist das her. Es geht ihm wieder gut. Doch Atemnot kombiniert mit hohem Fieber hätten ihm schon Angst gemacht, erzählt er. So wie ihm gehts in letzter Zeit wieder vielen Menschen. Die Fallzahlen steigen an.