Mehr Bündner Babys!

Fachkräftemangel ist ein Thema, das momentan viele Branchen betrifft. Vor allem in Randregionen verzweifeln Betriebe und Unternehmen nahezu, weil das Personal fehlt. Akut ist die Situation in Südbünden, wo das Problem bereits bei den Lehrstellen beginnt. Inzwischen sind Lehrstellen überall ausgeschrieben: auf Firmenautos, auf Social Media, an Hauswänden. Die Lehrstellen werden nicht selten zu Leerstellen. Laut der Internetseite berufsberatung.ch gibt es derzeit 33 612 offene Lehrstellen in der Schweiz, 889 davon in Graubünden, vom Gleisbauer bis zur Lebensmitteltechnologin.