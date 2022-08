Fachkräftemangel auch auf den Pisten

In der Schweiz herrscht ein branchenübergreifender Fachkräftemangel. Speziell in der Hotellerie und Gastronomie wird händeringend nach Mitarbeitenden gesucht. Diese Situation wird sich auf die kommende Wintersaison verschärfen, denn dann braucht es im Bergtourismus allgemein noch einiges mehr an Personal als im Sommer. Auch die Skischulen müssen genügend Mitarbeitende rekrutieren können, um ihre Angebote für Gäste sicherstellen zu können. Doch selbst hier bahnen sich Probleme an.