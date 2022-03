Es war einmal der Weltgeschichtentag

Jedes Kind kennt sie und behält sie ein Leben lang in Erinnerung: Die Märchen über Rotkäppchen, Aschenbrödel oder die sieben Zwerge. Am kommenden Sonntag, 20. März, ist der Weltgeschichtentag, der sich diesen Sagen und Mythen widmet. Seit 2004 findet er jährlich statt. Die Schweizerische Märchengesellschaft erzählt zur Feier des Tages vom Morgen bis am Abend Volksmärchen und weckt alte Erzählungen wieder zum Leben. Insgesamt 28 unterschiedliche Geschichten werden von 23 Erzählenden frei und ohne Textvorlage gesprochen.